Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Российская теннисистка, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова во втором круге турнира в австралийском Хобарте обыграла за один час 46 минут американку Кэтрин Беллис – 7:6 (8:6), 6:1.

Кудерметова 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13, а у Беллис три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейка из шести.

Таким образом, россиянка вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница противостояния Онс Жабер (Тунис) – Гарбинье Мугуруса (Испания).