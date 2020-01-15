В порту Махачкалы произошел пожар на иранском танкере

В порту Махачкалы на сухогрузе под иранским флагом произошел пожар.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, очаг находился в каюте капитана. Пожар был оперативно потушен. Жертв и пострадавших нет, идет обследование, выясняются причины возгорания.

В пресс-службе Росморречфлота РИА Новости сообщили, что речь идет о сухогрузе "Касра-1" под флагом Ирана. Танкер пришвартован к первому причалу. По предварительным данным, груза на его борту нет.