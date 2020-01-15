"Даллас" переиграл "Колорадо", Гурьянов и Задоров обменялись голами

Матчем в Денвере между "Колорадо Эвеланш" и "Даллас Старз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Звезды" на выезде добились победы в овертайме со счетом 3:2. Одну из шайб в составе гостей забросил российский форвард Денис Гурьянов.

Помимо него за победителей отличились Джейсон Дикинсон и Эса Линделл. У хозяев льда голы оказались на счету российского защитника "Колорадо" Никиты Задорова и Габриэла Ландескуга.

Результаты остальных встреч дня: "Коламбус Блю Джекетс" – "Бостон Брюинз" – 3:0 (защитник "пиджаков" Владислав Гавриков отметился голевой передачей), "Торонто Мэйпл Лифс" – "Нью-Джерси Дэвилз" – 7:4 (форвард дьяволов Никита Гусев записал на свой счет один пас), "Аризона Койотс" – "Сан-Хосе Шаркс" – 6:3, "Эдмонтон Ойлерз" – "Нэшвилл Предаторз" – 4:2.