Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Российский боксер Александр Беспутин, завоевавший 1 декабря 2019 года чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе, провалил допинг-тест. В его пробе, которая дала положительный результат, найден запрещенный препарат лигандрол.

Как сообщает ТАСС, Беспутин прошел допинг-контроль после титульного боя с соотечественником Раджабом Бутаевым, которого он победил по очкам единогласным решением судей.

Всего на счету Беспутина 14 поединков в профессиональной карьере. Все они закончились в пользу 28-летнего российского боксера. Отметим, что лигандрол, найденный у спортсмена, помогает увеличить мышечную массу.