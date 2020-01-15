Форвард "Питтсбурга" Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.

Это позволило 33-летнему россиянину подняться на 72-е место по результативности в истории НХЛ, опередив в списке бомбардиров канадского форварда "Монреаль Канадиенс" Анри Ришара, в активе которого 1046 очков.

Напомним, что Малкин в матче с "Миннесотой" стал автором двух шайб и одной результативной передачи и помог "пингвинам" обыграть соперника со счетом 7:3.

What a play 👀 pic.twitter.com/5B2YuySxUu — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 15, 2020