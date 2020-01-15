Отец Меган Маркл готов выступить в суде против дочери

Отец Меган Маркл готов свидетельствовать в суде против собственной дочери по делу о предполагаемой незаконной публикации личного письма.

В письме Маркл просила отца прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях. Когда оно было опубликовано, герцогиня Сассекская обвинила таблоид The Mail on Sunday в недобросовестном использовании личной информации и нарушении авторских прав. По ее словам, письмо было обнародовано без разрешения, а кроме того, не полностью, а выборочно, что исказило его смысл.

Однако адвокаты The Mail on Sunday настаивают на том, что опубликовали письмо ради "правды, справедливости и репутации господина Маркла". В документах, которые были переданы в суд, указывается, что Томас Маркл неоднократно пытался связаться с дочерью, но она не отвечала на звонки. Кроме того, никто лично не сообщил ему о свадьбе и не поинтересовался, как он себя чувствует после операции на сердце. Также Томас Маркл опровергает утверждения дочери, что она сама платила за свое образование, передает ТАСС.

Все это происходит на фоне еще одного скандала. 8 января герцог и герцогиня Сассекские заявили, что отказываются от статуса старших членов королевской семьи и хотят сами обеспечивать себе финансовую независимость. Решение не было согласовано с другими членами британской королевской семьи.

На семейном совете королева Елизавета Вторая поддержала решение своего внука. Однако пока необходимо решить вопрос о финансировании герцога и герцогини, а также их охране.

Между тем Гарри и Меган собираются сходить на шоу к Опре Уинфри, чтобы рассказать свою историю, а Меган уже подписала договор с "Диснеем" на озвучивание мультфильма.