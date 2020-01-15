Разобрались по-мужски: певца Серова подстрелили из травмата

Конфликт в подмосковном кафе завершился для народного артиста России Александра Серова обращением к медикам. Певец вышел на улицу со своими обидчиками, сидевшими за соседним столиком, разобраться и поговорить по-мужски. Но разговора не получилось. У одного из злоумышленников был при себе пистолет. И он выстрелил Серову в ногу. После этого дебоширы разбежались.

Обращаться в полицию раненый Александр Серов не стал, сообщает StarHit. Медики института хирургии имени Вишневского извлекли из ноги певца резиновую пулю от травматического пистолета.

Здоровью 65-летнего Серова ничего не угрожает. Но теперь он прихрамывает. Инцидент у кафе со стрельбой из травмата произошел еще до Нового года, но Серов до сих пор находится под присмотром врачей. Это не первый случай, когда Серов попадает в громкие истории.