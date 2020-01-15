Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

Появилось новое видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей, предположительно, попадание двух ракет в пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" ранним утром 8 января в непосредственной близости от аэропорта Тегерана.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал, что лайнер по ошибке был сбит войсками ПВО страны. Жертвами трагедии стали 176 человек, это граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

На представленных кадрах видно, что ракет было две, запущены они были с разницей в 23 секунды с военной базы, расположенной примерно в 13 километрах от воздушной гавани. После попадания первого снаряда у Boeing вышел из строя транспондер, связь с наземными службами была потеряна. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, но в этот момент лайнер поразила вторая ракета. Примерно через полторы минуты горящий самолет рухнул на землю близ деревни Халадж-Абад и взорвался.

Иранские военные объяснили произошедшее человеческой ошибкой — якобы лайнер был идентифицирован как крылатая ракета. По данным The New York Times, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был одним из 19 самолетов, вылетевших из аэропорта Тегерана в течение часа после нанесенных Ираном ударов по американским военным базам в Ираке.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании для допроса автора первого ролика, на котором в украинский самолет попадает ракета.