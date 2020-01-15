Послание президента: факты, рекорды и предполагаемые темы

Президент России Владимир Путин обратится сегодня с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Пока политики и эксперты строят предположения о темах, которые затронет глава государства, напомним некоторые цифры и реальные факты.

Обращение президента к обеим палатам парламента предусмотрено 84-й статьей Конституции России. Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Ожидается около 1300 приглашенных — это члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе, главы общественных палат регионов и руководители крупнейших средств массовой информации.

Прямую трансляцию будут вести телеканал "Россия 24" и другие телеканалы. Активисты Общероссийского народного фронта организуют просмотры Послания по всей стране — в библиотеках, университетах, кинотеатрах, стадионах, МФЦ, музеях, домах профсоюзов, больницах, на станциях скорой помощи, в такси, в метро и аэропортах. Более того, посмотрят Владимира Путина и в космосе. Трансляция будет вестись на борту Международной космической станции.

О чем будет говорить в своем выступлении президент? Политики и эксперты ожидают, что особое внимание глава государства уделит повышению качества жизни в стране, преодолению бедности, демографии и борьбе с коррупцией. Большинство экспертов сходятся во мнении, что в этом году Послание в этом году будет сконцентрировано в основном на внутрироссийской проблематике. Однако, конечно же, без вопросов мироустройства не обойдется. Особенно в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что Владимир Путин затронет темы санкций и современных вызовов, а также отношений с ближайшими соседями — Белоруссией и Украиной. Также предполагается, что значительное внимание российский лидер уделит и национальным проектам — подведет итоги их реализации в 2019 году.

13 национальных проектов должны обеспечить (и это особо подчеркивалось) прорыв как научно-технологический, так и социально-экономический к 2024 году. Нацпроекты затрагивают все важные сферы: здравоохранение, культуру, образование. Отдельные программы направлены на развитие инфраструктуры и российских дорог. Главная цель — повысить уровень жизни россиян. Есть нацпроект экология, который ставит задачу спасти от загрязнения Волгу и озеро Байкал. Нацпроект демография направлен как на помощь семьям и детям, так и на поддержку старшего поколения. Реализацию всех нацпроектов оценивают в 26 триллионов рублей, из них более 13 триллионов — это деньги из федерального бюджета. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры.

В 2019 году Послание длилось 87 минут. Президент начал с поддержки семей — это увеличение пособий, помощь семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями, снижение налоговой нагрузки и ставок по ипотеке. Еще одной важной темой стала борьба с бедностью. Речь шла про социальный контракт, ипотечные каникулы и индексацию пенсий. Президент затронул и тему здравоохранения: сосредоточился на вопросе работы поликлиник, поручил за 2 года построить еще 1,5 тысячи мобильных амбулаторных пунктов. Глава государства также говорил о программе "Земский доктор" и о паллиативной помощи. После этого Владимир Путин переключился на экологию, а именно на проблему переработки отходов. Президент поручил закрыть проблемные свалки — за два года 30 свалок в черте городов. Глава государства обратил внимание и на проблемы в образовании. Например, президент поручил к 2021 году обеспечить все школы высокоскоростным Интернетом. Российский лидер не обошел тему бизнеса. Он обратил внимание на работу контрольно-надзорных органов. Предложил создать специальную цифровую платформу, чтобы предприниматели могли рассказать о давлении на бизнес. Еще президент говорил о цифровизации и международной политике, упомянул Белоруссию и Китай. Также глава государства проанонсировал новинки вооружения — это первая подлодка-носитель "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон".

В общем, задач было поставлено много. Какие из них выполнили? Прежде всего, в России появились "ипотечные каникулы". Теперь люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут на полгода приостановить выплаты по кредиту. Также приняли закон, который снижает налоговую нагрузку на семьи по принципу "больше детей — меньше налогов". Многодетные семьи освободили от налогов на земельные участки площадью 6 соток. Помимо этого, они получили льготы по имущественным налогам. Если в семье, например, три ребенка, то налогом не облагаются 35 метров площади квартиры, а не 20 метров, как это было раньше. Также семьи с двумя и более детьми могут брать льготную ипотеку под 6 процентов годовых. Еще один закон позволил семьям со среднедушевым доходом до двух прожиточных минимумов получать дополнительные выплаты. Также сейчас многодетные семьи, где родился третий и последующий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — это плюс к маткапиталу, размер которого больше 460 тысяч. Получается почти миллион.

Что касается паллиативной помощи, то тут приняли закон, который позволяет больным пациентам проводить последние дни без боли не только в больнице, но и дома в кругу родных. Также сняли возрастные ограничения с программы "Земский доктор". Все врачи, которые переезжают в сельскую местность, теперь получают по 1 миллиону рублей, фельдшеры — по 500 тысяч. А с января 2020 года началась программа "Земский учитель". Педагогам тоже платят миллион.

Накануне в Госдуме на первом заседании весенней сессии подвели итоги законодательного обеспечения реализации послания 2019 года.

"План законодательного обеспечения реализации предыдущего Послания выполнен только на 81%. Уважаемые коллеги, необходимо признать, что в оставшихся 19% нерешенные проблемы людей. Мы для себя должны ставить задачу выполнения Послания на все 100%, тогда мы сможем взять и сказать: да, мы сделали все для того, чтобы были решены задачи, которые поставил президент", — заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

Вообще в этом году самому формату обращения президента с Посланием к парламентариям исполняется 26 лет. Практику эту ввел Борис Ельцин. Он выступал перед парламентом шесть раз, впервые — 24 февраля 1994 года. Дмитрий Медведев держал речь четыре раза. Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 15 раз. Кстати, до 2003 года почти все Послания имели свои названия. В 1998 году, например, Послание президента называлось "Общими силами — к подъему России", в 2000 году — "Какую Россию мы строим", в 2001 году — "Не будет ни революций, ни контрреволюций".

В 2018 году Послание Владимира Путина было самым продолжительным в истории. Президент говорил почти два часа — 115 минут. Предыдущий рекорд принадлежал речи Медведева в 2009 году, когда он занимал пост президента. Тогда он выступал 1 час 40 минут. Самое короткое послание также у Путина — в 2004 году глава государства говорил 47 минут. Кстати, годом позже — в 2005 году — послание было ненамного длиннее — 48 минут. Если брать среднее арифметическое, то выступление Владимира Путина занимает 1 час 1 минуту.

Послание традиционно вызывает неподдельный интерес у журналистов. С каждым годом их становится все больше. В этот раз, например, аккредитацию прошли 885 журналистов, в 2019 году их было на сотню меньше — 761 журналист. В 2018 году аккредитацию получили 705 представителей прессы. Вместе с федеральными телеканалами мероприятие освещают и регионы. Также присутствуют иностранные корреспонденты. Например, журналисты агентства Bloomberg, "Синьхуа", Associated Prеss, а также таких медиагигантов как NBC News и CNN.