Вильфанд назвал регионы, попавшие в зону аномального тепла

В Гидрометцентре назвали регионы России, которые окажутся в аномальной зоне тепла.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что теплее будет в Москве, Ленинградской, Вологодской и Псковской областях, в Поволжье, Красноярском крае, на юге Якутии и в Хабаровском крае.

В этих регионах температура воздуха будет на 12 градусов выше климатической нормы. Вильфанд отметил, что теплая погода на такой большой территории бывает нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная.

В Москве в среду будет 1-3 градуса тепла. Температурный рекорд 15 января был зафиксирован в 1993 году — тогда в городе было плюс 3,1 градуса, сообщает РИА Новости.