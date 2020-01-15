Путин заявил, что реализация нацпроектов требует нового качества

Начиная оглашение Послания Федеральному Собранию, президент России отметил, что впервые это происходит в самом начале года. Это Владимир Путин объяснил тем, что надо быстрее начать решать масштабные задачи, перед которыми стоит страна.

Он отметил, что их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества исполнения и прямого диалога с гражданами.

Путин заявил, что в обществе четко обозначился запрос на перемены, а темпы изменений должны нарастать с каждым годом с ощутимыми результатами для граждан и при их активном участии.

Глава государства обратил внимание на то, что граждане России готовы брать на себя ответственность и лучше знают, что менять в своих городах, районах, селах и как улучшать качество жизни.

15 января президент России оглашает Послание в центральном выставочном зале "Манеж". В зале около 1300 гостей: члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, министры, губернаторы и председатели законодательных собраний регионов.

Прямую трансляцию Послания президента ведет телеканалы "Россия 1" и "Россия 24". Освещать послание будут около 900 российских и иностранных журналистов.