День рождения Чехова широко отметят на родине писателя

В Таганроге ко дню рождения Чехова пройдут разнообразные мероприятия. Декада "Чехов вчера, сегодня, всегда" стартует 21 января. Как сообщает "Дон-ТР" со ссылкой на городскую администрацию, почитателей творчества великого прозаика ожидает масса интересного.

Зрителям представят театральные постановки по самым популярным произведениям писателя — "Вишневый сад", "Чайка", "Душечка". Состоится конференция, посвященная творчеству Антона Павловича. Для детей организаторы планируют провести интеллектуальную программу "Умницы и умники".

Центральным событием станет всероссийская акция — "Читаем Чехова вместе". Она пройдет на родине прозаика в день его рождения, 29 января. Желающие смогут выбрать из всего творческого наследия писателя свое самое любимое произведение и прочитать его на камеру, а потом разместить в соцсетях. По словам организаторов, сейчас подано около 130 заявок из разных регионов России. Среди будущих участников чтений — Крым, Воронежская и Свердловская области, Башкирия, Казахстан, Чувашия.