Мужчина, зарезавший мальчика в детсаду Нарьян-Мара, признан невменяемым

Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, признали невменяемым, вместо уголовного преследования его ждет принудительное лечение, сообщили в пресс-службе управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведомство обнародовало запись следственных действий с охранником, который и впустил убийцу в детсад "Сказка".

Трагедия разыгралась после обеда 31 октября 2019 года. Во время тихого часа 36-летний мужчина спокойно прошел в помещение — сотрудник ЧОП принял его за отца одного из воспитанников, — поднялся на второй этаж и на глазах других детей вонзил нож в горло шестилетнему мальчику. Малыш скончался на месте, злоумышленника задержали тут же.

Спустя час Поздеев — состоявший на учете у психиатра и лечившийся от наркомании и алкоголизма — рассказал, что его сподвигло на преступление. Якобы он заглянул в магазин, где в книге про вечную жизнь прочитал заклинание.

"Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. В садике надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось", — путанно пояснил он.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в научно-исследовательском центре имени Сербского, установила, что Поздеев страдает психическим расстройством и на момент совершения убийства был невменяем

"По данным экспертизы, мужчина нуждается в принудительном медицинском лечении", — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку, в отношении сотрудника ЧОП "Святогоръ" завершено, вскоре оно будет передано в суд. Взятый под стражу 35-летний охранник признал свою вину частично: по его словам, он действительно впустил Поздеева, толком не поговорив с ним, но только потому, что принял его за отца одного из воспитанников.