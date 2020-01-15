Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 44 человек

В Кизляре с острой кишечной инфекцией госпитализированы 44 человека, в том числе десять детей. У всех боли в области живота сопровождались рвотой. По предварительным данным, причиной инфекции стала не соответствующая санитарным нормам вода. Подача воды с одной из насосных станций города приостановлена.

Вспышка инфекции началась 6 января, отмечает ТАСС. После отравления жителей Кизляра Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По предварительным данным, загрязнение воды произошло по вине местных жителей. Они провели канализацию, соединив ее с дренажной системой. Но при этом были повреждены водопроводные трубы, которые пролегали глубже.

Для жителей пострадавшего района Кизляра питьевую воду привозят в цистернах.