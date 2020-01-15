"Дакар-2020". Фернандо Алонсо попал в аварию

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо, принявший решение участвовать в ралли-рейде "Дакар" в 2020 году, попал в аварию. Это произошло в Саудовской Аравии во время прохождения десятого этапа. Знаменитый гонщик выступает в зачете внедорожников.

Автомобиль Алонсо дважды перевернулся. Его машина не получила серьезных повреждений, не считая полностью разбитого лобового стекла. Это усложнит задачу испанцу при прохождении спецучастка, сообщает официальный сайт ралли-рейда "Дакар".

Алонсо после девяти этапов занимает десятое место в зачете внедорожников.