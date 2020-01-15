Петроглифы Карелии объединят в археологический музей

В Карелии появится археологический музей петроглифов. Он будет располагаться в Пудожском и Беломорском районах. Открытие комплекса запланировано на 1 июля этого года. Музей получит статус регионального и будет объединять два центра петроглифов, сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на сайт правительства.

- Концепция направлена на сохранение рисунков в их естественной среде, обеспечение их безопасности, а также организую круглогодичного доступа туристов к наскальной живописи. Для этого планируется создание защитных павильонов, гостевых домов для посетителей, а также экотроп и беседок для комфортного отдыха на природе.

Новое учреждение культуры будет построено на базе действующего краеведческого музея "Беломорские петроглифы". В настоящий момент идет второй этап строительства защитного павильона над скоплением петроглифов на скалах Залавруги. Работы будут завершены этим летом.

Вторым объектом музея станут скопления Онежских петроглифов в заказнике "Муромский" Пудожского района. Правительство республики уже начало работу по переводу земель лесного фонда Беломорского района в статус особо охраняемых.

Глава Карелии особенно отметил важность создания разработки музейной инфраструктуры говоря об Онежских петроглифах, отметил, что перспективной представляется разработка музейной инфраструктуры в прибрежной зоне, в частности, речь шла об урочище Бесов Нос. Кроме того, на месте археологических раскопок древних стоянок возле Онежских петроглифов будут созданы павильоны.

В настоящий момент идет работа по включению наскальных рисунков в список ЮНЕСКО. Напомним, в 2018 году карельские петроглифы были включены в предварительный перечень объектов всемирного наследия. Сейчас идет подготовка номинационного досье для получения петроглифами статуса памятника. Одним из ключевых этапов станет создание организации, обеспечивающей управление объектом и его охрану. Эти функции и будет осуществлять новый историко-археологический природный музей.