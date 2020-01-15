Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев

В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору. От удара столб был поврежден, а машина превратилась в груду искореженного металла.

Один из трех находившихся в автомобиле людей скончался на месте, двое других доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на улице Терешковой 15 января в 6:35 утра. Устранение последствий аварии заняло несколько часов, трамвайное движение, по информации издания "Байкал-Daily", было восстановленое лишь в 10:47.