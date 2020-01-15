Игры квалификации Australian Open вновь остановлены из-за пожаров

Матчи стартового раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии-2020 по теннису снова прерваны из-за лесных пожаров. Кроме того, отменены все тренировки спортсменов.

Как сообщает Reuters, после первого сета была остановлена игра представительницы России Варвары Грачевой и Хлоэ Паке из Франции. Первая партия была выиграна россиянкой со счетом 6:2.

Ранее на турнире судья принял решение прервать выставочный матч между Марией Шараповой и Лаурой Зигемунд. Позже из-за приступа кашля, вызванного дымом от пожаров, не смогла продолжить игру квалификации словенка Далила Якупович.