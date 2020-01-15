Димитрис Итудис: ЦСКА показал характер в матче с "Реалом"

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поблагодарил команду за вторую половину игры против мадридского "Реала" в рамках 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Греческий специалист также отметил поддержку болельщиков на домашней арене.

"Мы включились в борьбу только во второй четверти. В перерыве у нас был жесткий и долгий разговор. За вторую половину игры – поздравления команде. Мы показали характер и получили помощь от болельщиков", – цитирует Итудиса официальный сайт красно-синих.

Напомним, что ЦСКА на домашнем паркете обыграл "Реал" со счетом 60:55, прервав 13-матчевую победную серию мадридского клуба.