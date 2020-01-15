Посетитель башкирского кафе открыл стрельбу во время "деловых" переговоров

Посетитель кафе в башкирском Кумертау во время выяснения отношений со знакомым открыл стрельбу из травматического пистолета. Его возмутил тот факт, что мужчина без спроса встал из-за стола. Конфликт попал в объектив камеры наблюдения.

"Деловые" переговоры проходили около пяти часов вечера 9 января в заведении на улице Карла Маркса. Как можно понять из упреков, трое уроженцев Оренбургской области наставляли своего знакомого, как правильно истребовать деньги у должника. Беседа быстро перешла на личность "ученика", который сначала отговаривался, а затем и вовсе решил покинуть кафе "Куба".

"Куда встал из-за стола? Сядь сюда!" — потребовал самый настойчивый оппонент.

Увидев, что его слова не возымели действия, он четыре раза выстрелил в спину убегавшему мужчине.

По предварительным данным, которые приводит республиканское управление МВД, в результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.