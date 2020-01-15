Звезду сериала "Горец" нашли мертвым в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе нашли мертвым актера из сериала "Гороец" Стэна Кирша. Как сообщает Fox News, 51-летний артист покончил с собой у себя дома.

Информацию о смерти Кирша подтвердила его жена Кристин Грин. Она опубликовала пост в Facebook.

"Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Я не могла ответить на все сообщения, звонки и письма, но прочла и выслушала их все", – обратилась Грин к подписчикам.

Также сообщение о смерти Кирша появилось на официальной странице "Горца" в Facebook.

"Без Стэна Кирша сериал "Горец" был бы неполным. На протяжении шести сезонов он привносил чувство юмора, доброту и юношеский энтузиазм героя Рича Райана", – говорится в посте.

В сериале "Горец" Кирш исполнил роль Ричи Райана – помощника главного героя Дункана Маклауда, которого сыграл Эдриан Пол. Также Кирш известен по сериалам "Друзья" и "Развод по-голливудски".