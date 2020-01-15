Хафтар нанес ракетные удары по югу Триполи

Подразделения Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара нанесли ракетный удар по Триполи. Как утверждает пресс-секретарь правительства национального согласия Мухаммед Кунуну, боеприпасы упали в районах Салахаддин и Эр-Рамле. Кроме того, отметил представитель ПНС, над столицей Ливии летают дроны Объединенных Арабских Эмиратов, пишет агентство "Интерфакс".



Напомним, ранее в Москве прошла встреча руководства правительства национального согласия и Ливийской национальной армии. Переговоры касались режима прекращения огня: глава ПНС Файез Сарадж подписал итоговый документ о перемирии, а Хафтар взял два дня на раздумья.