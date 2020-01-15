Президент России назвал главную угрозу демографическому будущему страны

Россия вступила в сложный демографический период, поскольку рождаемость в стране падает. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, оглашая ежегодное Послание Федеральному Собранию.

Глава государства пояснил, что в 1990-е годы ситуация с рождаемостью – "демографическая ловушка" – оказалась хуже, чем в годы Великой Отечественной войны.

"Семьи сейчас создают малочисленные поколения девяностых годов. Число рождений вновь падает – вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия", – сказал Путин.

Президент обозначил главную угрозу демографическому будущему России.

"Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, – отметил он. – Часто даже когда работают оба родителя, доход таких семей очень скромный".

Существующие сейчас негативные демографические прогнозы вызывают настороженность, считает президент. По его словам, к середине десятилетия необходимо увеличить этот показатель: в 2024 году коэффициент рождаемости в стране должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.

Телеканалы "Россия 24" и "Россия 1" ведут прямую трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.