Экс-форвард "Спартака" Зе Луиш может оказаться в "Тоттенхэме"

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш в зимнее трансферное окно может сменить португальский "Порту" на английский "Тоттенхэм". Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью хотел бы видеть своего соотечественника в лондонском клубе.

По информации Record, "Тоттенхэм" планирует арендовать 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с дальнейшим правом выкупа. Посредником в данной сделке выступает португальский агент Жорже Мендеш.

Напомним, что игрок сборной Кабо-Верде летом 2019 года перешел из московского "Спартака" в "Порту". В текущем сезоне Зе Луиш забил за португальский клуб восемь мячей в 20 встречах.