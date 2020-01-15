Петербуржцев приглашают принять участие в проекте "Твой бюджет"

Свой план по благоустройству любимого города может представить каждый петербуржец. Для этого нужно прислать заявку на участие в проекте "Твой бюджет", сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". В этом году он проходит в пятый раз.

От жителей ждут предложений по улучшению городской среды, условий жизни, эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на разные сферы. Как утверждают организаторы проекта, к участию в нем приглашаются все совершеннолетние петербуржцы. Исключение составляют представители государственной власти и местного самоуправления.

Предложения, связанные с некоторыми районами Петербурга, учитываться не будут, отмечается на сайте проекта. Это касается победителей прошлого, 2019 года. К ним относятся: Василеостровский, Московский, Невский, Красногвардейский, Петроградский, Фрунзенский районы.

Заявки участников ждут на сайте проекта с сегодняшнего дня и до середины февраля. На реализацию идей, предложенных финалистами, будет выделено не менее ста миллионов рублей.