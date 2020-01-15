Президент недоволен работой губернаторов по созданию яслей

Будущее России зависит от того, сколько нас будет, отметил президент Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию. Глава российского государства не доволен работой губернаторов по обеспечению детей местами в яслях. Он отметил, что вместо 90 тысяч мест в яслях за 2018-2019 годы создано только 78.

"Дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать. Ну вы чего?", — эмоционально возмутился с трибуны Владимир Путин, отметив, что до конца 2021 года из федерального центра были выделены деньги на создание 255 тысяч новых мест в яслях.

Также Владимир Путин пояснил, что и из созданных 78 тысяч новых мест в яслях детям может быть предоставлено только половина – 37,5 тысячи. На остальные, подчеркнул Путин, либо не получены лицензии, либо они просто не готовы к приему детей.

Владимир Путин попросил сделать все, что нужно, для того, чтобы наверстать этот пробел.

Возможность устроить ребенка в ясли – это важнейший и чувствительный вопрос, подчеркнул президент России.

Послание президента России Федеральному Собранию из Манежа 15 января 2020 года в прямом эфире транслируют телеканалы "Россия" и "Россия 24".