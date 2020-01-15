Все школьники начальных классов будут обеспечены горячим питанием

Все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию​​​.

Глава государства отметил, что, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей для выхода на работу. Однако возрастают и расходы, чтобы собрать ребенка в школу, поэтому семьи нужно поддержать.

"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-й по 4-й классы", — сказал Путин.

В тех регионах и школах, где уже есть техническая готовность, горячие питание будет предоставляться уже с 1 сентября этого года. Остальных Путин попросил форсировать работу, чтобы к 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране были обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

Средства на реализацию этих мер будут направлены из федерального, регионального и местного бюджетов.

Также глава государства заявил о новой мере поддержки школьных учителей. С 1 сентября 2020 года будет введена специальная доплата в размере не менее 5 тысяч рублей для классных руководителей. Выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета.