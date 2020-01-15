Экипаж "КАМАЗ-мастер" Шибалова выиграл десятый этап "Дакара"

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял первое место на десятом этапе ралли-рейда "Дакар-2020" в зачете грузовиков, который в эти дни проходит в Саудовской Аравии. Из-за плохих погодных условий гонка была досрочно завершена после 345 километров.

Второе время показал пилот "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников, уступивший лидеру 1 минуту 8 секунд. В тройке лучших оказался еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева (+1 минута 30 секунд).

Лидером общего зачета со временем 40 часов 20 минут 4 секунды является Андрей Каргинов, финишировавший пятым на десятом этапе. Следом за ним идут россиянин Антон Шибалова (+36 минут 8 секунд) и белорус Сергей Вязович на МАЗе (+1 час 40 минут).