РАН учредила награду в честь основателя Института ядерной физики Герша Будкера

Президиум РАН учредил премию имени ученого и основателя Института ядерной физики новосибирского Академгородка Герша Будкера. Ее начнут присуждать с 2023 года. Кто станет обладателем почетной золотой медали, будет определять экспертный совет, передает ГТРК "Новосибирск".

Известно, что премия будет выдаваться за выдающиеся заслуги в области физики и техники ускорителей. Кроме того, она будет приурочена ко дню рождения Герша Будкера. Награду ежегодно будут вручать 1 мая.