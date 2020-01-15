Президент призвал банки активнее включаться в программу льготной ипотеки

В Послании Федеральному Собранию, которое президент России оглашает в московском "Манеже" 15 января, Владимир Путин призвал все банки (а не только банки с государственным участием) активнее включаться в программу льготной ипотеки для семей с детьми на Дальнем Востоке.

Глава государства напомнил, в этом регионе запущена социальная программа для молодых семей — ипотека по ставке 2 процента.

В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в начале 2020 года сообщили, что ее можно будет получить в 14 банках, а до конца февраля к этой программе присоединится еще ряд кредитных организаций, напоминает РИА Новости.

В рамках данной программы планируется выдать около 147 тысяч кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей.

Инициатором программы льготной ипотеки для молодых семей и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2 процента годовых был Владимир Путин.

Обеспечить запуск этой программы президент России поручил правительству на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2019 года.