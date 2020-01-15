Лобовое столкновение полицейских с пьяным коллегой под Херсоном попало на видео

В Геническом районе Херсонской области лоб в лоб столкнулись две легковушки — патрульный Skoda Rapid и Mitsubishi Lancer, выскочивший на встречную полосу.

Первоначально сообщалось, что причиной ДТП стал сильный туман, значительно ухудшивший видимость, однако позже выяснилось, что водитель японской машины был сильно пьян. В больнице, по информации Police Control, у него обнаружили 1,8 промилле алкоголя — в крови или в выдыхаемом воздухе, издание не сообщает.

Пьяный водитель оказался инспектором сектора реагирования патрульной полиции, в момент совершения аварии мужчина находился в отпуске. Он и трое его коллег из патрульной машины были доставлены в больницу. О тяжести и характере полученных ими травм не сообщается.