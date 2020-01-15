Продолжительность жизни в России впервые в истории превысила 73 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года. Такие данные привел президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

"В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, на восемь лет больше, чем в 2000 году", – сказал глава государства.

По его словам, такой показатель был достигнут благодаря экономическим и социальным изменениям в стране, развитию массового спорта и продвижению ценностей здорового образа жизни. Значимый вклад здесь принадлежит и системе здравоохранения, подчеркнул президент.

Также Путин отметил низкий уровень младенческой смертности в стране. Этот показатель, по его словам, достиг исторического минимума.

"Этот показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран", – подчеркнул президент.

В конце декабря 2019 года об увеличении продолжительности жизни в стране рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Прямую трансляцию Послания президента вели телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".