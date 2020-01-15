Обладатель шахматной короны Карлсен установил мировой рекорд

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в четвертом туре супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее сыграл вничью с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом. Таким образом, 29-летний гроссмейстер довел свою беспроигрышную серию до 111 матчей.

Это новый рекорд в мире шахмат. Ранее он составлял 110 партий и был установлен в 2005 году российским гроссмейстером Сергеем Тивяковым, сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации.

Напомним, что Карлсен является первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех категориях.