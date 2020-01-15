Президент объявил о приоритете Конституции в правовом пространстве России

Требования международного законодательства могут действовать в России только в той части, которая не противоречит Конституции страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, озвучивая Послание Федеральному Собранию.

"Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве", – сказал глава государства.

Он добавил, что положения международных договоров и решения международных органов могут быть реализованы в России только таким образом, чтобы они не ограничивали права и свободы российских граждан.

Прямую трансляцию ежегодного Послания Федеральному Собранию вели каналы "Россия 1" и "Россия 24".