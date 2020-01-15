Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин. Этим странам нужно проявить мудрость, мужество и политическую волю и осознать свою ответственность, добавил президент в своем Послании Федеральному Собранию.

Пять держав должны заняться борьбой с предпосылками для глобальных войн, разработать стратегию обеспечения безопасности. При этом, уточнил глава государства в эфире телеканала "Россия 24", важно учитывать политические, экономические и военные аспекты международных отношений.