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Послание Федеральному Собранию 13 минут назад

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15 января 202013:26

Путин: Россия обязана сохранить правду о Победе

Путин: Россия обязана сохранить правду о Победе

Долг России — сохранить историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне. Для этого наглым попыткам переиначить прошлое необходимо противопоставить факты, считает президент РФ.

"Иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?" — заявил Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

Глава государства напомнил, что для россиян 9 мая — самый великий и светлый праздник. В этом году страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это не только дань уважения героическому прошлому — память служит будущему, вдохновляет и укрепляет единство россиян, уверен Владимир Путин.

Президент сообщил, что в России будет создан крупнейший и самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. При этом все материалы будут доступны не только россиянам, но и иностранцам.

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