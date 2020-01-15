Пьяный пассажир устроил фотосессию на путях в московском метро

Подвыпивший гость столицы получил пять суток административного ареста за фотосессию на рельсах в столичной подземке. Снимал его приятель, но он ограничился словесным внушением. Любителей эффектных кадров зафиксировала камера наблюдения.

ЧП произошло 8 января, в последний день новогодних каникул, на станции "Боровицкая". На кадрах видно, как 23-летний пассажир подходит к краю платформы, спрыгивает в пространство между рельсами и начинает позировать перед приятелем с фотоаппаратом в руках. Сделав несколько удачных снимков, товарищи принялись подавать знаки машинисту приближающегося состава. На счастье молодого человека, поезд остановился в нескольких метрах от места фотосессии.

Нарушителя быстро увели с путей, но отправился он не домой, а в суд, где ему дали пять суток административного ареста по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".