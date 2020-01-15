Путин предложил ужесточить требования к президенту, премьеру, губернаторам и министрам

На конституционном уровне будут ужесточены требования к кандидату в президенты России, отметил Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Кандидат на высший государственный пост должен постоянно проживать в России не менее 25 лет. У него не должно быть иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране, добавил президент России. Это требование распространяется не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее.

Изменены будут и требования ко всем кандидатам на важнейшие в России должности. Это включает премьера, министров и губернаторов. У них также, заявил Путин, не должно быть иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, позволяющего постоянно проживать на территории другого государства.

Это требование будет распространяться на глав российских регионов, членов Совета Федерации, депутатов Думы. Также под это требование попадают премьер, вице-премьеры, федеральные министры, главы иных федеральных органов, а также судьи.

Послание президента России Федеральному Собранию транслировали телеканалы "Россия 1", "Россия 24", а также "Радио России" и радиостанция "Маяк".