Путин: региональных силовиков надо назначать после консультаций с Совфедом

Во время оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января в московском "Манеже" Владимир Путин отметил, что за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными силами и всей правоохранительной системой, но необходимо "сделать еще один шаг для обеспечения большего баланса между ветвями власти".

В этой связи он предложил проводить назначение президентом руководителей силовых ведомств только по итогам консультаций с Советом Федерации.

Путин также отметил, что назначения по итогам консультаций с Совфедом могут применяться и в отношении региональных прокуроров.