В "Зарядье" выступит один из лучших валторнистов мира Хавьер Боне

Испанский валторнист-виртуоз Хавьер Боне даст единственный концерт в "Зарядье" 2 февраля и мастер-класс 1 февраля.

Хавьер Боне – лауреат международных конкурсов, солист, участник камерных ансамблей, замечательный педагог и неутомимый исследователь. Его игра на натуральной валторне (без клапанов) считается эталонной.

Репертуар Боне включает произведения композиторов от эпохи барокко до авангарда. Многие из современных сочинений для валторны были впервые исполнены им.

В дискографии музыканта – четыре записи на натуральной валторне, диск Grandes conciertos románticos ("Великие романтические концерты") с сочинениями Глиэра, Вебера, Штрауса, Шабрийе и многое другое.

В зале "Зарядье" Хавьер Боне представит программу испанской музыки: сарсуэлы Херонимо Хименеса и Руперто Чапи, рапсодию "Испания" французского композитора Алексиса-Эммаеуэля Шабрие и другое.

Во втором отделении слушателей ждут российские премьеры двух сочинений одного из самых востребованных молодых композиторов Голливуда Оскара Наварро. Оскар Наварро награжден престижной американской премией Hollywood Music In Media Award. В 2014 году был номинирован на премию "Гойа" Испанской Академиии кино за саундтрек к фильму The Mule. В "Зарядье" он встанет за дирижерский пульт ГаБСО им. П. И. Чайковского.

Выступление Хавьера Боне состоится в Большом зале "Зарядья" 2 февраля. А накануне, 1 февраля, музыкант даст мастер-класс в Малом зале "Зарядья". Вход на мастер-класс свободный по регистрации.