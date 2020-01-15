Путин: статус Госсовета надо закрепить в Конституции

Статус Госсовета нужно закрепить в Конституции для повышения роли губернаторов и учета опыта регионов при выработке решений на федеральном уровне. Это предложил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

Путин подчеркнул, что Россия – огромная страна. В каждом субъекте — свои особенности, проблемы, опыт. "Все это безусловно надо учитывать", — добавил глава российского государства.

Путин напомнил, что в 200 году по его инициативе был возрожден Госсовет. Этот орган показал свою высокую эффективность. При этом рабочие группы Государственного совета обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов.

Теперь этот статус поручено закрепить законодательно. При этом, подчеркнул Путин, менять Конституцию не надо, нужны только отдельные поправки.