Президент предложил возложить на Госдуму утверждение состава правительства

В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что согласен с тем, что парламент может взять на себя большую ответственность за формирование правительства РФ.

"Почти все фракции, представленные в Госдуме согласны, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. А это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я полностью согласен с такой постановкой вопроса", — отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что общество становится "более зрелым, ответственным, требовательным, основные политические силы страны, несмотря на всю разницу подходов к решению стоящих перед нами задач, выступают с патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и избирателей".

В связи с этим Путин предложил передать Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, а затем, по его представлению, всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан назначить предложенных кандидатов.

Путин напомнил, что в настоящее время президент получает согласие Госдумы на назначение главы правительства РФ, после чего сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства РФ. А затем по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", — отметил он.

По мнению президента, это должно повысить роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность главы правительства и всех членов кабинета.