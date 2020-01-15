Стали известны капитаны дивизионов на Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила капитанов сборных дивизионов на Матч звезд КХЛ, который пройдет 18-19 января в Москве на "ВТБ Арене". Ими станут Вадим Шипачев ("Динамо"), Кирилл Капризов (ЦСКА), Данис Зарипов ("Ак Барс") и Даррен Диц ("Барыс").

Форвард бело-голубых возглавит дивизион Боброва. Армейский нападающий поведет за собой дивизион Тарасова. Капитаном дивизиона Харламова назначен 38-летний ветеран казанского клуба, а представитель команды из Нур-Султана будет отвечать за дивизион Чернышева.

Ранее стало известно, что впервые Матч звезд КХЛ пропустит нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин.