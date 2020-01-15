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Послание Федеральному Собранию 6 минут назад

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15 января 202015:32

Послание-2020: изменения в Конституцию, демография и другие глобальные задачи

Послание-2020: изменения в Конституцию, демография и другие глобальные задачи

В московском "Манеже" 15 января состоялось уже 16-е ежегодное Послание Федеральному Собранию президента России Владимира Путина.

В зале присутствовали 1300 приглашенных: депутаты, сенаторы, министры, главы регионов, известные деятели культуры, главы основных религиозных конфессий, руководители ведущих телеканалов страны и журналисты.

Прямую трансляцию вели "Россия 24" и другие федеральные телеканалы страны, а активисты Общественного народного фронта организовали просмотры Послания в библиотеках, университетах, кинотеатрах, МФЦ, музеях, домах культуры, больницах, метро и аэропортах.

Смотрели выступление Владимира Путина даже в космосе: трансляция велась на борту МКС.

В этом году, в отличие от предыдущих, президент огласил Послание в самом начале года, объяснив это тем, что решение масштабных задач, которые стоят перед Россией, откладывать нельзя.

Длилось оно 1 час 12 минут, в течение которых Владимир Путин отметил ключевые задачи, среди которых – внесение изменений в Конституцию, вопросы демографии, здравоохранения, образования, экологии, поддержки молодых родителей и заботы о детях.

Об изменениях в Конституцию

В своем Послании Путин предложил внести несколько поправок в Конституцию. Прежде всего, он считает необходимым ужесточить требования к кандидатам в президенты.

По его предложению, будущий глава государства должен проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Путин также отметил, что президент РФ не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд.

Кроме того, российский лидер предложил не допускать к высшим должностям иностранцев; иностранное гражданство также не могут иметь судьи и депутаты.

Некоторые поправки напрямую касаются отдельных категорий россиян. Например, президент считает, что в Конституции надо закрепить регулярную индексацию пенсий, а также то, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Глава государства также заявил о том, что требования международного законодательства могут действовать в России только в той части, которая не противоречит Конституции страны, то есть о приоритете Основного закона в правовом пространстве нашей страны.


Он также призвал закрепить в Конституции статус Госсовета и принципы единой системы публичной власти, чтобы устранить разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти.

При этом президент подчеркнул, что менять Конституцию не надо — надо только внести отдельные поправки, пакет которых Путин предложил вынести на всенародное голосование.

О назначении премьера, министров и силовиков

В своем Послании Путин также отметил необходимость доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера, а затем (по его представлению) вице-премьеров и федеральных министров.

При этом президент будет обязан назначить на должность этих лиц и отклонить их кандидатуры не сможет.

При этом за главой государства должно остаться право отправлять в отставку премьера, министров и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководить силовыми ведомствами.

Совфед Путин предложил наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд — правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент.

Глава государства также предложил назначение президентом руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров только по итогам консультаций с Советом Федерации.

О демографии и выплатах на детей

Свое 16-е Послание Путин начал с вопросов демографии. "От того, сколько детей родится в России, зависит многое", — отметил президент, напомнив о "демографической ловушке"1990-х, которая хуже, чем в годы Великой Отечественной войны.

По словам главы государства, коэффициент рождаемости в этом году 1,5. Для сравнения: в 1943-м было всего на одну десятую меньше.

Эту проблему надо решать, сказал Путин и поставил задачу: коэффициент рождаемости к 2024 году должен достичь показателя 1,7.

Для того, чтобы достичь этого, нужно поддерживать семьи. Прежде всего — обеспечить всех детей местами в яслях.

До конца следующего года нужно создать 255 тысяч новых мест, поставил задачу глава государства. Деньги на это уже выделили из федерального бюджета.

Путин также предложил продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года.

Более того: глава государства считает, что уже в этом году маткапитал в сегодняшнем объеме (а это — более 466 тысяч рублей) должен выплачиваться при рождении первенца.

В случае рождения второго ребенка родителям выплатят повышенную на 150 тысяч сумму.

Кроме того, уже принято решение о том, что при рождении в семье третьего ребенка государство гасит 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

Коснулся президент и вопроса ежемесячных выплат семьям с детьми.

Он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года.

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Чтобы получать такую выплату, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать легальный официальный доход.

Путин поставил задачу сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград, или дистанционно — через соответствующие государственные порталы.

В каждом субъекте Федерации доходы могут разниться, но выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысяч рублей, отметил президент.

О школах и вузах

Путин также дал поручение сформировать все условия для того, чтобы детям было комфортно учиться в школах.

Для этого нужен и высокоскоростной Интернет, который должен появится во всех школах к 2021 году, и дополнительные места в школах.

Глава государства также дал поручение всех школьников младших классов обеспечить бесплатным горячим питанием.

Кроме того, глава государства дал поручение ввести классным руководителям специальную доплату не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета уже с 1 сентября.

Также Путин предложил ежегодно увеличивать число мест в региональных вузах, а саму высшую школу призвал идти в ногу со временем и реагировать на динамично меняющийся рынок труда, создавая новые специальности.

Напомнил президент и о проекте "Россия — страна возможностей", участниками которого стали уже более 3,5 миллиона человек. Он пообещал, что эта система будет развиваться и дальше.

Вице-премьер России Татьяна Голикова после оглашения Послание выразила уверенность, что в бюджете достаточно средств для реализации задач, которые поставил президент.

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