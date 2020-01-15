В открытый космос с МКС вышли две женщины

Американские астронавтки Джессика Меир и Кристина Кук 15 января вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения операции по замене устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Выход астронавток в безвоздушное пространство начался в 14:35 мск и как, ожидается, продлится около 6,5 часов.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории сразу две женщины работали в вакууме 18 октября 2019 года, заменив за 6,5 часов один из энергоблоков МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Кук и Меир планируют выйти в открытый космос также 20 января 2020 года, чтобы завершить процесс по замене аккумуляторов, что позволит значительно улучшить энергоснабжение Международной космической станции.

Данный выход в открытый космос стал 225-м за всю истории станции. В данное время экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.