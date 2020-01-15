Пьяный попрошайка избил москвичку за отказ дать денег

Пьяный рецидивист избил и ограбил московскую пенсионерку, которая отказалась поделиться с ним деньгами, сообщили в столичном управлении МВД. Нападение произошло в подземном переходе под камерой наблюдения.

От рук судимого за убийство и кражи 37-летнего злоумышленника пострадала 69-летняя женщина. На кадрах видно, как в переходе на Садовой-Самотечной улице пьяный мужчина догоняет ее и просит дать денег, а, получив отказ, вырывает сумку из рук. Сопротивлявшуюся жертву он несколько раз ударил рукой и ногой по голове, после чего скрылся.

Задержали подозреваемого на 1-й Квесисской улице, к тому моменту все деньги он спустил в баре. Свою вину он признал, но с учетом прошлых "заслуг" суд отправил мужчину в изолятор.

У пострадавшей диагностировали перелом плечевой и лопаточной кости, а также ушибы.