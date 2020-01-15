Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских полномочий. Как сообщает Daily Mail, супруга принца Гарри посетила кризисный центр для женщин в одном из самых бедных районов Ванкувера.

Как сообщает издание, Маркл приехала в приют, чтобы предложить помощь и "поднять дух" персонала и жительниц учреждения.

На странице кризисного центра в Facebook появилось фото, на котором герцогиня запечатлена в компании восьми женщин.

"Герцогиня Сассекская посетила нас, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются женщины в нашем районе", – говорится в комментарии к фотографии.

Приют Downtown Eastside Women's Centre оказывает поддержку нуждающимся женщинам и детям: предоставляет им консультации, горячее питание и другую помощь.

8 января стало известно, что герцог Сассекский и его супруга решили сложить с себя королевские полномочия и жить отдельно от британской королевской семьи. После этого Меган Маркл улетела в Канаду: там она живет с маленьким сыном Арчи и активно занимается благотворительностью.

Принц Гарри пока остается в Великобритании. Он остался в Соединенном Королевстве, в частности, для того, чтобы уладить вопросы отделения от семейства. Как сообщалось ранее, герцог и герцогиня Сассекские не уведомили родственников, в том числе и королеву Елизавету II, о своем решении, и та пришла в ярость. Впоследствии, впрочем, она поддержала решение внука.