Роман Пилипчук возглавил вторую команду "Спартака"

В тренерском штабе "Спартака-2" произошли изменения. Новым главным тренером команды стал Роман Пилипчук. На этом посту он сменил Виктора Булатова, чья работа в прошедшем сезоне была признана неудовлетворительной.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата-2020/21. Его помощниками станут Иван Пилипчук, а также тренер по физической подготовке Олег Саматов.

Напомним, что Роман Пилипчук с 2016-го по 2018 год входил в тренерский штаб основной команды и стал вместе с ней чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

После ухода из "Спартака" он был помощником Рашида Рахимова в "Ахмате". Позже Пилипучук перешел к самостоятельной работе, возглавив минское "Динамо".