Татьяна Голикова: к 2021 году за чертой бедности семей с детьми не будет

Самое главное, о чем шла речь в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию, это реализация основной национальной цели — естественного прироста населения, и инициатива по увеличению материнского капитала, заявила в эфире программы "60 минут" зампред российского правительства Татьяна Голикова.

Одна из важных идей Послания президента – введение в ближайшем будущем выплат на первого ребенка, как в настоящее время на второго.

"Это даст возможность семье с рождением второго ребенка получить капитал в 616 тысяч рублей", — отметила Татьяна Голикова.

Она уточнила, что расходы на это для государства являются достаточно серьезными, но совершенно правильными с точки зрения вклада в человеческий капитал.

Борьба с бедностью, по мнению Голиковой, не менее важная тема из Послания президента Федеральному Собранию.

Сейчас практически 70-80% находящихся за чертой бедности семей — это семьи с детьми. Поэтому особое внимание на планируемое увеличению прямых пособий на детей. К началу 2021 года они составят не менее одного прожиточного минимума.

Для реализации национальных проектов в социальной сфере средства есть средства в бюджете, уверена Голикова. Вице-премьер правительства добавила, что финансирование будет предусмотрено соответствующими поправками как в федеральном, так и в региональных бюджетах.

Татьяна Голикова заверила, что изменения в законодательства для финансирования предложений Путина начнут готовиться уже сегодня.

Путин предложил сразу несколько мер для поддержки семей с детьми. Например, выплачивать новый вид пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет. Это, по мнению Путина, исключит ситуацию, когда малоимущие семьи, лишаясь поддержки, после того, как ребенку исполняется три года, оказываются в сложном финансовом положении. Поддержку получат те семьи, чьи доходы ниже одного прожиточного минимума на человека. Сначала предполагается выплачивать им половину МРОТ, но с 2021 года эта сумма будет удвоена. Кроме того, важно максимально упростить процедуру оформления таких пособий.

Программа материнского капитала, заверил Путин, будет продлена до конца 2026 года. Теперь семьи смогут получить его даже при рождении первого ребенка. Нововведения вступают в силу уже с 1 января 2020 года.

Вице-премьер прокомментировала и другие предложения президента. Предложение Владимира Путина предоставить право Думе утверждать членов правительства благотворно скажется на работе обеих структур, считает Татьяна Голикова.

"Это только повысит как нашу ответственность, так и ответственность парламента за наше назначение, тем самым приблизит всех к общей ответственности за реализацию задач, которые стоят перед страной", — заявила она.