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Послание Федеральному Собранию 24 минуты назад

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15 января 202015:57

Владимир Жириновский: во главе России должны быть патриоты

"Главное в Послании — это поправки в Конституцию. ЛДПР внесла 10 поправок, и половина из них совпала с предложениями президента. Народное голосование по ним пройдет 13 сентября", — заявил в эфире программы "60 минут" лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя Послание президента России Федеральному Собранию.

По словам Жириновского, в России усиливаются все ветви власти. "Теперь Госдума будет не одобрять, а утверждать кандидатуры премьера и министров, предложенных президентом. Соответственно, больше прав будет у председателя правительства, он будет опираться на парламент. Совет Федерации получит право снимать судей, назначать других".

Но самое главное, считает Жириновский, — это создание прокурорской вертикали.

Сейчас прокуроры подмяты местной властью, но они должны быть освобождены от этого.

Лидер ЛДПР особо подчеркнул, что все представители власти должны быть патриотами России.


"Надо отсечь иностранное влияние на лиц, управляющих страной. Во главе государства должны быть патриоты. У них не должно быть никакого иностранного гражданства и иностранных счетов", — заключил Жириновский.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

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